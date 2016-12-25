贵阳的士今起恢复燃油费每车次1元 如有疑问可拨打12319

习近平19日在京主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重 ...
贵州省领导活动报道集：省纪委书记宋璇涛，省委统战部部长刘 ...
愿意献出爱心，参加“‘精准扶贫9+1’ 贵阳在聚力”。
贵阳1.5环BRT确定12月20日正式投用3条线路，除了即将开通的3条线路 ...[详细]
全长463公里的沪昆高铁(客专)贵阳至昆明段今日正式开通运营，贵州高...[详细]
贵阳市“大数据民生”工程上线试运行。以“筑民生”平台为项目品牌 ...[详细]
近日，云岩区城管、交警、运管等多部门联合启动治堵保畅专项执法行动。行动当天，云岩区城管、交警等部门执法人员在中华 ...[详细]
日前，南明区油榨社区举行第二届职工趣味运动会。活动现场，80余名干部职工参加了“海豚戏珠”、多足虫竞走、吹乒乓球接 ...[详细]
2016年12月29日，泸州城区下桥桥头处，一名老人在地上摆摊售卖他挖来的折耳根、野葱等野菜。”路人李先生拍下了现场照片 ...[详细]
2017年1月1日开始，第三次全国农业普查现场登记工作全面展开。根据《第三次全国农业普查方案》，此次普查聚焦农业 ...[详细]
早上９时，古特雷斯来到联合国总部一楼游客大厅，在殉职的联合国工作人员纪念牌前敬献花圈并默哀，神色凝重。在经过联大 ...[详细]
昨日，观山湖区世纪城社区的老人们在该社区卧龙广场表演精彩节目。[详细]
日前，乌当区2016年公开招聘机关事业单位工作人员报名工作启动。本次招聘共提供应聘岗位111个，现场报名人数达8000余人。...[详细]
泉湖公园是白云区打造“诗意白云·云中七卷”的开篇之作，也是贵阳市27个“千园之城”示范性公园之一。“现在园内有各种 ...[详细]
12月23日至2017年元月20日，金清大道（何官村处）进行金清互通桥梁改造施工，施工期间该段道路单侧（清镇往观山湖区方向 ...[详细]
2016年12月30日上午，都匀经济开发区清水江国家湿地公园项目启动开工建设。据悉，该项目是国家湿地公园项目建设的一个试 ...[详细]
8年，可以举办两届奥运会；可以参加两次世界杯；可以让一个人从活力四射的青年人变...[详细]
1月1日，辽宁本钢队球员郭艾伦（左四）在比赛中进攻。广东队方面，周鹏得到全队最高的３０分，这也是他本赛季个人最高得 ...[详细]
深圳规土委数据显示，2016年5月深圳新房每平方米成交均价攀上5万元，紧接着6月又突破了6万元大关。每日新房成交量屡超100...[详细]
央行日前正式发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（以下简称《办法》），自2017年7月1日起实施。《办法》规 ...[详细]
12月31日晚19:30，由江苏卫视举办的2017跨年演唱会在澳门拉开帷幕。当晚吴亦凡现身澳门与歌迷共同渡过2016年的最后一天，...[详细]
其中，纯电动轿车/乘用车方面，北汽、长城、华泰、江淮、东南，比亚迪、海马、力帆、野马、奇瑞、江苏九龙等11家车企的24...[详细]
2005年6月起，万松书院每逢周六举办相亲会，成为爱情之都杭州的一道浪漫风景。如今...[详细]
昨天上午，中国人民大学发布了《2016中国大学生创业报告》。报告也指出了如今大学生创业实践面临的挑战，他们最大的阻碍 ...[详细]
根据六盘水市钟山区教育发展的规划，我校将进行改扩建，以满足日益增涨的教育需求，因此需要补充部分优秀教师。经学校研 ...[详细]
大型纪录片《记住乡愁》第三季，将于2017年1月2日登陆中央电视台中文国际频道。”《记住乡愁》第三季节目组深入生活，从 ...[详细]
12月24日，孩子们在星球农场内的灯展中玩耍。新华社记者 徐昱 摄 12月24日，星球农场内数万朵玫瑰花灯与星球大棚交相 ...[详细]
据了解，本次系列活动是为纪念“魔法象”100本图画书的出版，分别在苏州、昆明、深圳、北京四个城市举办。李一慢说，作为...[详细]