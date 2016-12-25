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贵阳市中环路BRT将开通运营

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贵阳1.5环BRT确定12月20日正式投用3条线路，除了即将开通的3条线路 ...[详细]

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高铁红利 释放贵州加速度

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全长463公里的沪昆高铁(客专)贵阳至昆明段今日正式开通运营，贵州高...[详细]

贵阳的士今起恢复燃油费每车次1元 如有疑问可拨打12319

[燃油费在贵阳的那些事 新能源出租车收燃油费吗?]

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  • 冰雪世界“黄昏恋”
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  • 关爱留守儿童武术进校园义务教学活动走进麦格小学
  • 2017贵州大庙会即将亮相 游、购、食、娱为一体
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第33期 11月28日-12月4日

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贵阳市“大数据民生”工程上线试运行。以“筑民生”平台为项目品牌 ...[详细]

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云岩区城管、交警、运管联合重拳治堵保

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近日，云岩区城管、交警、运管等多部门联合启动治堵保畅专项执法行动。行动当天，云岩区城管、交警等部门执法人员在中华 ...[详细]

南明区油榨社区举行第二届职工趣味运动会

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日前，南明区油榨社区举行第二届职工趣味运动会。活动现场，80余名干部职工参加了“海豚戏珠”、多足虫竞走、吹乒乓球接 ...[详细]

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女城管帮老人卖菜成“网红”：就想他早点回家

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2016年12月29日，泸州城区下桥桥头处，一名老人在地上摆摊售卖他挖来的折耳根、野葱等野菜。”路人李先生拍下了现场照片 ...[详细]

国　内

第三次全国农业普查现场登记工作全面展开

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 2017年1月1日开始，第三次全国农业普查现场登记工作全面展开。根据《第三次全国农业普查方案》，此次普查聚焦农业 ...[详细]

国　际

古特雷斯联合国"上班"第一天 谈解决全球性问题

古特雷斯联合国

早上９时，古特雷斯来到联合国总部一楼游客大厅，在殉职的联合国工作人员纪念牌前敬献花圈并默哀，神色凝重。在经过联大 ...[详细]

区县联播

观山湖区世纪城社区卧龙广场开展精彩节目

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昨日，观山湖区世纪城社区的老人们在该社区卧龙广场表演精彩节目。[详细]

乌当区2016年机关事业单位招聘报名工作启动

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日前，乌当区2016年公开招聘机关事业单位工作人员报名工作启动。本次招聘共提供应聘岗位111个，现场报名人数达8000余人。...[详细]

写在2017白云万众迎新活动暨泉湖公园开园之际

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泉湖公园是白云区打造“诗意白云·云中七卷”的开篇之作，也是贵阳市27个“千园之城”示范性公园之一。“现在园内有各种 ...[详细]

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明年1月20日前 贵阳两条道路施工部分车道可通行

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12月23日至2017年元月20日，金清大道（何官村处）进行金清互通桥梁改造施工，施工期间该段道路单侧（清镇往观山湖区方向 ...[详细]

都匀经开区建设湿地公园 面积7.59平方公里

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2016年12月30日上午，都匀经济开发区清水江国家湿地公园项目启动开工建设。据悉，该项目是国家湿地公园项目建设的一个试 ...[详细]

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【寻城记】贵阳一家有“厨师情怀”的烧烤店

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CBA综合消息：广东击退上海 辽宁“双杀”深圳

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1月1日，辽宁本钢队球员郭艾伦（左四）在比赛中进攻。广东队方面，周鹏得到全队最高的３０分，这也是他本赛季个人最高得 ...[详细]

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2016北上深买房记：在价格最高的市场“买白菜”

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深圳规土委数据显示，2016年5月深圳新房每平方米成交均价攀上5万元，紧接着6月又突破了6万元大关。每日新房成交量屡超100...[详细]

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其中，纯电动轿车/乘用车方面，北汽、长城、华泰、江淮、东南，比亚迪、海马、力帆、野马、奇瑞、江苏九龙等11家车企的24...[详细]

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网传眼球操能治500度近视 专家：没用不用再转

深圳建无烟环境 世卫组织敦促全国控烟条例出台深圳建无烟环境 世卫组织敦促全国控烟条例出台俄找到抵御特定白血病抗体俄找到抵御特定白血病抗体

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到王阳明教书的地方做学问万松书院：打造杭州的“百家讲坛”

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大型纪录片《记住乡愁》第三季，将于2017年1月2日登陆中央电视台中文国际频道。”《记住乡愁》第三季节目组深入生活，从 ...[详细]

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1月三星电子或公布Note7调查结果

iPhone 7s或将出5英寸版 外壳亮白色iPhone 7s或将出5英寸版 外壳亮白色我国科学家成功破解深海潜标数据实时传输世界难题我国科学家成功破解深海潜标数据实时传输世界难题

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  • 两条经典旅游线路 邀请湖南客到黔南州“冬游”
  • 国家旅游局发布9条长征主题红色旅游精品线路
  • 经济区全力推动旅游业发展 构筑全域旅游大格局
  • 贵阳推进“千园之城”建设 让公园布满城市绿色
  • 从江县第十三届侗族大歌节11月28日举办

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据了解，本次系列活动是为纪念“魔法象”100本图画书的出版，分别在苏州、昆明、深圳、北京四个城市举办。李一慢说，作为...[详细]

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